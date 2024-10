Rientro lampo per Koopmeiners? Ecco come la Juventus vuole recuperarlo per l'Inter

Getty Images

La notizia è di quelle che nessuno si aspettava, dato che le sensazioni non erano assolutamente negative:. Il centrocampista olandese, dopo il colpo subito in Champions League nella vittoria in 10 contro 11 di Lipsia, ha peggiorato la sua situazione nei soli 45 minuti giocati contro il Cagliari, costringendolo al forfait anche in nazionale per le sfide di Nations League. Poi, la sentenza dei nuovi esami:in vista di una serie di appuntamenti decisivi per il continuo della stagione bianconera.

Generalmente, per questa tipologia di infortuni, i tempi di recupero si aggirano intorno alle 3-4 settimane, che si dilatano fino a 4-6 in caso di frattura scomposta.. L'olandese salrà costretto a saltare la Lazio alla ripresa e la gara di Champions contro lo Stoccarda. Lo scenario migliore porterebbe Koopmeiners in campo contro l'Inter il 27 ottobre, seppur il mirino sia più che altro puntato su Lille-Juventus, quarto match di Champions League in programma il 5 novembre e soprattutto sul derby contro il Torino che si giocherà all'Allianz Stadium sabato 9 novembre alle 20.45. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport,

Il precedente di Manuel Locatelli, infatti, tiene viva una minima speranza anche per la ripresa, con vista diretta sulla sfida con l’Inter. Proprio come fece l’ex centrocampista del Sassuolo, che dopo giorni di terapie alla Continassa riuscì a giocare la mezzora finale del derby d’Italia contro la squadra di Simone Inzaghi, un tentativo verrà effettuato pure per Koopmeiners, però senza correre rischi inutili che possano compromettere il suo utilizzo in futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport,L’olandese, in questo momento diviso tra riposo e terapie, lo testerà la prossima settimana quando riprenderà ad allenarsi. Thiago Motta, intanto, in attesa di sviluppi positivi o negativi, sta ragionando anche su una formazione senza Nico Gonzalez, Conceiçao e lo stesso Koopmeiners.

