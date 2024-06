Chi è Buksa, il centravanti della Polonia fratello di quello che ha fallito al Genoa

Getty Images

, attaccante polacco classe 1996 che gioca in Turchia, nell'Antalyaspor, ha vissuto un pomeriggio da ricordare:, bucando Verbruggen con un colpo di testa sul primo palo su angolo dalla sinistra di Zielinski.Buksa, Buksa... un nome che non risulta sconosciuto a chi è dotato di buona memoria. Buksa infatti è il nome dell'attaccante polacco che nel 2021 è arrivato alcon l'etichetta di nuovo Piatek, ma che ha messo insieme appena una manciata di presenze prima di salutare, un'esperienza che non è andata come ci si aspettava.

Adam Buksa, un passato anche nella Primavera delnel 2014 prima di tornare in Polonia, ha giocato come il veronese Swiderski in MLS, nel, prima di rientrare in Europa, non in Italia, bensì con i francesi del. Con l'che lo ha acquistato a titolo definitivo dopo un prestito in prima istanza, ha messo a segno 16 reti e 2 assist in 35 partite stagionali.