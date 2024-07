Genoa, Yeboah a un passo dall'addio: vicino l'approdo in MLS

Getty Images

Per diverso tempoè stato l'acquisto più costoso della gestione 777 Partners al Genoa. I 6,5 milioni di euro che i rossoblù avevano garantito allo Sturm Graz nel gennaio 2022 per garantirsi le prestazioni del promettente e giovane attaccante italo-ghanese non sono però mai stati giustificati dal suo rendimento sul campo.Rimasto in rossoblù per un anno intero, il classe 2000 non è riuscito a imporsi né sotto la guida di Alexander Blessin né tantomeno con quella di Alberto Gilardino. Da qui la decisione comune a ragazzo e club di separarsi appena dodici mesi dopo essersi incontrati, anche se solamente a titolo temporaneo. Per Yeboah il tentativo di rilancio è passato per Germania, Francia e Belgio, dove ha vestito in sequenza e sempre per non più di sei mesi le maglie di Augusta, Montpellier e Standard Liegi. Cambiamenti a ripetizione che non ne hanno modificato l'idea del Genoa di poter fare a meno di lui.

Ora che il nipote del grande Tony è rientrato nuovamente alla base rossoblù potrebbe però averlo fatto per l'ultima volta. Dopo tentativi timidi e poco concreti da parte di Verona e Venezia, che avrebbero potuto garantirgli un futuro in Serie A ma sempre in prestito,franchigia di MLS, il massimo torneo nordamericano, disposta a prelevare il ragazzo a titolo definitivo.Un'idea che affascina Yeboah e che otterrebbe certamente anche il beneplacito del Genoa, ansioso di liberarsi di un ingaggio pesante per un giocatore ormai uscito del tutto dai piani tattici della squadra di Gilardino.