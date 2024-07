Chi è Chiara Pellacani, l'erede di Tania Cagnotto nei tuffi

Getty Images

La lunga e leggendaria tradizione italiana di tuffi potrebbe allungarsi ancora. Le speranze sono riposte in Chiara Pellacani, romana classe 2002: un’atleta che ha tutte le qualità per imporsi a livello internazionale. Il paragone con Tania Cagnotto è ancora prematuro, ma Chiara sta lavorando nel modo giusto e a Parigi 2024 si presenta nelle condizioni ideale per stupire.Nel 2022, a Glasgow, ha conquistato la medaglia d’oro nei 3 metri sincro, in coppia con Elena Bertocchi. Dopo vari podi continentali, ha dominato l’edizione di Roma 2022, affermandosi anche individualmente. Vola a Parigi grazie all’oro vinto ai Giochi Europei di Cracovia 2023 (sempre nel trampolino 3 metri). Nel 2023 vince due medaglie di bronzo ai mondiali di Fukuoka, nel sincro 3 metri in coppia con Elena Bertocchi e nel sincro 3 metri misto insieme a Matteo Santoro. Nel 2024 vince la medaglia d'argento ai mondiali di Doha nel sincro 3 metri misto sempre in coppia con Santoro. Insomma: il dna è quello vincente.La Pellacani ha scoperto i tuffi a 8 anni, si è sempre distinta, ma la vera svolta per la sua carriera è arrivata nel 2022: l’atleta azzurra ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, alla Louisiana State, per essere seguita da Doug Shaffer. Un percorso molto simile a quello di Tania Cagnotto, e una decisione che sta portando importanti risultati sia a livello accademico che sportivo.Le gare di tuffi a Parigi hanno un programma ricchissimo. Dal 27 luglio alle ore 11 (Finale trampolino 3m sincronizzato femminile) a venerdì 9 agosto ore 15 (la finale 3 metri donne, quella dove Chiara sarà impegnata singolarmente).