Chi è davvero il vice Vlahovic alla Juventus? Thiago Motta ha un 'preferito'

"C'è chi inizierà e chi parteciperà".Quasi a voler mantenere un tono più serioso, più sul pezzo, e perciò più efficace. Sa benissimo delle difficoltà che rappresentano i tanti infortuni più la squalifica di Conceicao, ma per la conferenza non si prepara: non vuole dar peso a nulla, poiché mezzo pensiero falso potrebbe costituire un'alibi. Soprattutto, Thiago ha grande fiducia nei suoi ragazzi: in chi è rimasto a lavorare senza Nazionali, a chi è andato ed è rientrato, chi più carico e chi più scarico

Partendo proprio da chi gli sta dando garanzie, Motta è ripartito da un concetto che gli è familiare: è quello di, ossia in grado di saper fare tutto, e tutto con qualità. Ha imboccato questo sentiero in estate con Giuntoli e si è circondato di figure del genere. Per questo, anche se dovesse esserci emergenza in un determinato settore - vedi gli esterni, domani, con la Lazio -, è come se la rosa avesse una coda di lucertola. Anche se la spezzi, questa ha la forza e la fortuna di rigenerarsi.Quasi per dono della natura. Eh, un dono della natura certamente non è, ma è frutto del lavoro che sta portando avanti la Juventus, e lo staff dell'italobrasiliano in particolare.

Un atteggiamento che sta portando l'intero apparato juventino a non temere più di tanto le incombenze. Due su tutte: il grave infortunio die l'assenza diormai da mesi. Non che a gennaio non sarà possibile sostituirli, tutt'altro, però nei mesi e nelle partite che ci separano dal nuovo anno, Motta sta riorganizzando i compiti così come i ruoli. E allora: dovesse mancare anche? Ha già pronta una lista di "tantissimi giocatori" (citazione) pronti all'uso.Il numero uno non è, così come sembrava. E' bensì Kenan, che con la Lazio può giocare da Dieci e finora l'ha fatto quasi esclusivamente da esterno. L'obiettivo di Motta è portarlo quanto più vicino possibile alla porta, così da sfruttare al massimo le doti balistiche e permettergli un'ulteriore crescita dei numeri offensivi, finora piuttosto scarni. Kenan può offrire lo spunto in profondità e può fare quel lavoro di raccordo che tante volte abbiamo visto con Zirkzee al Bologna. Non ha tanti gol nelle gambe - come l'olandese -, ma può spalancare le corsie per gli inserimenti dei centrocampisti.

Poi c'è, appunto, quando rientrerà. E lì è un'altra storia: colpo di testa, inserimenti, attacco della profondità così come dell'area piccola. E' più centravanti di tutti gli altri, e a tratti anche più di Vlahovic: è uno, insomma, che il gol lo sente eccome. Tra le alternative, non può non esserci pure, oltre al già utilizzato (contro il Napoli). Teun avrebbe un'interpretazione del ruolo simile a Yildiz, per l'americano sarebbe fondamentale coprire quel dogma sulla prima pressione e magari scattare quando troverà praterie davanti a sé. Tutto il resto, ecco, sarebbe certamente un po' da valutare.