Perché al Real Madrid piace Cambiaso e perché non è il momento di cederlo per la Juventus

CAMBIASO PIANO B

Ad ogni modo, Cambiaso non è la primissima scelta del Real: c'è un nome molto più grosso che viene collegato ai campioni d'Europa, ma in questo caso si parla di estate 2025 a parametro zero. Si tratta di Trent Alexander-Arnold, in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Liverpool e già promesso sposo della Casa Blanca. Si potrebbe pensare di anticipare un po' i tempi mettendo in conto un esborso relativamente contenuto per il cartellino, ma i Reds non saranno semplici da convincere, così come non lo è stato il Bayern Monaco per il terzino sinistro canadese Alphonso Davies, anche lui a pochi mesi dal termine del contratto.