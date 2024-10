Cambiaso: "La Juventus è il mio Real. Douglas Luiz un genio, vi spiego le 'Mottate'. Mi sono rovinato per Vlahovic..."

Andrea, insostituibile allaperprima epoi, è uno dei giocatori in rampa di lancio tra i bianconeri. Reduce da ottime prestazioni anche con la maglia della, si è concesso a una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole.. Mi sentoogni giorno che apro gli occhi.. Se penso alla strada fatta e a dove sono oggi mi gira la testa. Quindi preferisco continuare a correre. Il calcio ti sbatte sotto i riflettori che sei ancora un ragazzino e non ti dà l’opportunità di sbagliare.Io sono entrato a 9 anni nel vivaio delche ero un piccolo prodigio e sono uscito a 17 che ero in netto calo. Guardando indietro penso che io sia stato un pazzo a ripartire dallae a credere di poter arrivare in alto. Ho preso il percorso dalla parte più difficile, ma lo rifarei. Ho iniziato da, ho fatto la, il. Non vi dirò che gioco dove mi mette il mister, una banalità assoluta, ma che gioco dove vogliono i compagni per essere utile alla squadra. Il calcio va in una direzione ben precisa:“Questo club èuna secondae un grandissimoper la mia carriera”.“Solo il fatto che io sia stato, mi sembra una cosa più grande di me. Sono orgoglioso degli estimatori che potrei avere, è gratificante e stimolante sapere che qualcuno ti apprezza.Ho rinnovato fino ale vorrei rimanere il più a lungo possibile”.“Siamo dae la Juve deve sempre giocare pere tra due domeniche c’è lo scontro diretto. Chissà... Prima però ci sono Lazio e Stoccarda, due montagne altissime. Siamo tra le migliori".

– “Affrontiamo una squadra fastidiosa, con gamba ed entusiasmo, che. Verrà a Torino con quattro calciatori offensivi davanti”.per la sua forza. Giocarci è stato un bel test. La partita con la Roma di De Rossi però è stata la più complicata per noi”“Non condanno, passatempi utili per evitare che la noia ti risucchi e ti faccia fare delle sciocchezze. Personalmente, però,Fare il calciatore è, a volte. A 24 anni sei dentro un frullatore, sotto stress, costretto a crescere ben oltre i tuoi ritmi naturali. Il rischio di farsi del male in modo autolesionistico c’è e non va sottovalutato”.

puoi farlo con una parola giusta, ma forse non basta.Noi compagni e amici non possiamo avere l’ambizione di essere anche degli psicologi o dei medici perché non abbiamo le competenze per risolvere certi problemi”.– “Io, però non è un caso che tanti di noi si facciano male così spesso. L’infortunio non dipende solo da questioni fisiche, c’è la componente mentale.. Sì, negli ultimi anni forse è stata tirata un po’ troppo la corda”.

Quest’anno. Lo voglio aiutare. Poi ho speso il 10% del budget per prendere. Il resto l’ho investito sue superché fin“Li adoro., sa quello che vuole e come prenderselo: unaè unappare come cattivone invece èè un po’ introverso e non ci ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale.se ne accorgeranno presto anche quelli che lo criticano.è un diamante, ha 18 anni ed è appena arrivato dal Montenegro eppure sembra sia alla Juve da una vita.: porca miseria, non ne sbaglia una.è uno di quegli argentini che da avversario ti infastidiscono ma quando è dalla tua parte si getterebbe nel fuoco per aiutarti.è una bomba: dinamite pura”.

“Dal punto di vista tattico già a Bologna. L’ho ritrovato ancora piùHa inoltre un suo metodo di gestione del gruppo:e questo alza il livello degli allenamenti e della competizione interna. Poi. E se fin qui le ha prese tutte, significa che è un visionario".anche Landucci mi è stato sempre vicino. Quello che mi ha lasciato Allegri è l’equilibrio mentale: ricordo che all’inizio della scorsa stagioneTroppa foga mi portava fuori giri, è stato il primo a darmi due scarpe comode per andare lontano”.

“Sono cresciuto nel mito di, ma non ho mai smesso di ispirarmi a quelli bravi. Oggi adoro“Uh, tanti. Ma se ripenso ami ricoverano”.