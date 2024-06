Chi è Diogo Leite, il centrale mancino perfetto per il Milan e per Fonseca

Getty Images

L’allenatore lusitano sarà ufficializzato come tecnico della squadra rossonera nel corso della giornata di domani. Una volta sistemato questo aspetto burocratico (in realtà, manca solo l’annuncio con Zlatan Ibrahimovic, che in conferenza stampa, farà da cerimoniere all’arrivo dell’ex Roma),Non mancano certamente le idee in casa Milan, con le trattative che cominceranno nel giro di pochi giorni. Il club rossonero cercherà di accontentare Paulo Fonseca su due richieste precise: un terzino destro di spinta e un difensore centrale forte fisicamente. Per quanto riguarda il ruolo di centrale difensivo, Maxence Lacroix del Wolfsburg resta in orbita,o (con il club tedesco disposto a cedere il classe 1999 portoghese per circa 18 milioni di euro). Ma andiamo a scoprire di che tipo di difensore si tratta il secondo.

nasce il 23 gennaio 1999 in Portogallo – più precisamente nella città di Porto - muovendo i suoi primi passi in società come Leixões SC e Padroense FC, dove disputa tutte le competizioni giovanili sino all’età di 16 anni, prima di passare sotto l’ala protettiva del Porto che lo inserisce all’interno della sua Academy.(che terminerà con il successo nella manifestazione),- che in rosa presentava giocatori come Diogo Costa, Fabio Silva e Vitinha -, stagione che segna il suo debutto nel calcio che conta durante la finale di Supertaça (la Supercoppa nazionale). 90 minuti disputati ad alti livello che gli permettono di entrare nel giro della prima squadra, sino all’investimento dell’Union Berlino che (dopo la parentesi in prestito al Braga) spende 8 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.

E’ in Germania, dove diventa uno dei titolarissimi della formazione che ha centrato la prima storica qualificazione in Champions League, che si fa notare per le sue qualità.Ma le abilità difensive sono completate da ottimi inserimenti offensivi sui calci piazzati e dalla capacità di giocare in anticipo – media di1.5 intercetti a partita nell’ultimo anno - sul diretto marcatore. Un pacchetto completo e moderno, implementato anche da una spiccata precisione nei passaggi (89% di precisione passaggi nella propria metà campo e 68% nella metà campo avversaria nell’ultima stagione in Germania) e una buona predisposizione nella costruzione dal basso del gioco.