Milan, un difensore mancino per Fonseca: Diogo Leite la new-entry, Kiwior torna di moda

Il nuovo corso del Milan sarà forgiato seguendo le idee di Paulo Fonseca che verrà ufficializzato come successore di Stefano Pioli tra meno di 24 ore.con la dirigenza rossonera intenzionata a realizzare 4/5 acquisti sul mercato.Le idee di certo non mancano in casa Milan e nel giro di qualche giorno diventeranno vere e proprie trattative. Il club rossonero, in questa prima fase del mercato, si sta concentrando sul numero 9 con la speranza di coronare il lungo inseguimento a Joshua Zirkzee.

del Wolfsburg resta in orbita anche se Paulo Fonseca avrebbe indicato due difensori centrali di piede mancino:dell’Arsenal edell’Union Berlino ( quest’ultimo nome intercettato da Sky). Più facile il secondo rispetto al primo anche per una questione di costi con il club tedesco disposto a cedere il classe 1999 portoghese per circa 18 milioni di euro.