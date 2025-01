Chi è Egil Selvik, il nuovo portiere dell’Udinese

Getty Images

Ci pensava da un po’, l’Udinese. Cercava un portiere e aveva messo gli occhi sullo svincolatodiventando anche capitano. È arrivato a Udine a parametro zero, per rinforzare un reparto dove ci sono già Okoye, Sava e Padelli. Conquistata la salvezza con la sua ex squadra dove giocava da quattro anni, ha deciso di andare a scadenza per valutare nuove opzioni. Aveva anche altre proposte sul tavolo, ma ha deciso di accettare l’offerta dell’Udinese con cui ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con scadenza a giugno 2028.

- Un rinforzo a zero per Runjaic, i dirigenti stavano studiando varie possibilità e alla fine hanno deciso di puntare su questo portierone di 191 cm senza costi di cartellino.partendo dal primo minuto contro Scozia (qualificazione all’Europeo), Slovenia e Kazakistan (Nations League); il debutto però è arrivato entrando nel secondo tempo nell’amichevole contro la Giordania due anni fa.

- Egil Selvik aveva proposte anche da Belgio e Spagna, ma l’Udinese è stata la società che ha spinto di più per convincere il ragazzo: ad allettare il portiere è stata anche la prospettiva di avere - almeno temporaneamente - il posto da titolare.: potrebbe quindi essere il nuovo primo portiere dell’Udinese fino al ritorno del nigeriano, per poi fargli da vice negli ultimi mesi del campionato.