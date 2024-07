Chi è Elisa Balsamo, la ciclista in cerca di medaglia su pista e in strada

Belga/AFP via Getty Images

Poliedrica, forte, orgogliosa e competitiva, sia su strada che su pista. Un po’ alla Filippo Ganna, se volessimo trovare un paragone italiano a livello maschile. Elisa Balsami è sicuramente una delle due atlete di punta del ciclismo azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 (insieme alla veterana Longo Borghini). E ambisce alla doppia medaglia, sia nella prova in linea, che da pistard.Tre volte campionessa mondiale juniores nel 2016 (omnium, inseguimento a squadre e gara su strada), poi tra le grandi subito bronzo nell’inseguimento a squadre dei Mondiali di Apeldoorn, nel 2018. Tre anni dopo l'esplosione definitiva grazie alle due medaglie conquistate ai Mondiali di Roubaix (argento nell'inseguimento a squadre e bronzo nella madison) e soprattutto all'oro conquistato nella prova in linea su strada ai Mondiali nelle Fiandre. Vanta 17 medaglie tra mondiali ed europei su pista e due medaglie su strada.

Laureata in Lettere Moderne e Contemporanee a Torino, frequenta il conservatorio e suona il pianoforte per 10 anni. Nelle Olimpiadi di Parigi la vedremo impegnata domenica 4 agosto (prova in linea), martedì 6 agosto, mercoledì 7 agosto (inseguimento a squadre), domenica 11 agosto (omnium), venerdì 9 agosto (madison). C’è margine per stupire.