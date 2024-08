Getty Images

Chi è Engelhardt, il rinforzo tedesco del Como per il centrocampo

54 minuti fa



Un tedesco insieme ad un austriaco: Yannik Engelhardt sarà compagno di reparto di Matthias Braunoder nella mediana dell'allenatore del Como Cesc Fabregas, alla prima esperienza in Serie A e da allenatore dopo la stagione con Osian Roberts in Serie B. L'ufficialità di Engelhardt ai lariani è arrivata oggi con il deposito del contratto.



I DETTAGLI - La trattativa si è chiusa con un'intesa basata sulla cessione per 8 milioni di euro, più bonus, con una percentuale sulla futura rivendita.



CHI E' ENGELHARDT, IN CHE RUOLO GIOCA - Nato nel 2001 a Gottinga, si tratta di un centrocampista che gioca abitualmente da mediano, perfetto per il 4-2-3-1 di Fabregas, ma che all'occorrenza può essere impiegato anche su tutto l'asse centrale del campo, fino alla trequarti.