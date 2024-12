Chi è Ezio Maria Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A

. Non si tratta del primo incarico di Simonelli nel mondo del calcio, infatti la sua vicinanza a questo universo non è una novità: nel 2013 infatti aveva provato, senza successo, a diventare presidente della Lega Serie A, battuto da Maurizio Beretta. Nel 2017 era stato nominato reggente della Lega Serie A dopo l'uscita di scena dello stesso Beretta, mentre nel 2021 aveva nuovamente tentato di arrivare alla guida della Lega Serie B, ma alla fine fu eletto Mauro Balata.

è nato a Macerata il 12 febbraio 1958. Si laurea in economia e commercio all'Università di Perugia nel 1982, prima di diventare, iscritto all’Ordine della Lombardia, dal marzo del 1997. Simonelli, tra i vari incarichi svolti sino a ora, è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. In passato,, proposto da Adriano Galliani, e tra gli altri ruoli da lui eseguiti è stato presidente del Collegio sindacale di Sisal, oltre ad essere sindaco effettivo di Recordati e F2i Sgr.

, allo stesso modo dei suoi incarichi all’interno di Mondadori e Fininvest (l’azienda appartenente alla famiglia Berlusconi che detiene attualmente il controllo del Monza, club della massima divisione italiana), dopo l'elezione al vertice della Lega Serie Aogni questione legata a una sua possibile ineleggibilità otra i suoi ruoli in queste aziende e l’incarico di presidente della Lega Serie A.e ha collaborato come Partner e come Of Counsel presso lo studio fiscale di Ernst & Young. Ricopre anche il ruolo di Console Onorario del Canada in Italia.