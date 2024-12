Lega Serie A, Ezio Simonelli è il nuovo presidente: scelto dalle big, non da Lotito e De Laurentiis

ha un nuovo numero uno. Si tratta di, che alla seconda votazione e da candidato unico, è stato eletto con la maggioranza di 14 voti contro 6. Ex-commercialista di Silvio Berlusconi, ex-membro del consiglio di Mediaset e revisore di Mondadori, erache avevano l'appoggio di tutte le big (Milan, Roma e Atalanta) e che invece vedeva i patron di Lazio e Napoli,Nella prima votazione fu il patron del Torino, Urbano Cairo, a non far raggiungere la maggioranza con 13 voti su i 14 necessari all'elezione (fu votato anche Mario Draghi ndr.). Oggi nel corso della seconda elezione il quorum è stato raggiunto con 14 voti a lui favorevoli e 6 voti contrari. Simonelli è quindi il nuovo presidente della Lega Serie A e succede al mandato del presidente uscente Lorenzo Casini.

Per poter accettare la carica ha fatto il gesto formale di dimettersi dalle cariche che ricopriva in Fininvest sciogliendo il "conflitto di interessi" sollevato proprio dal patron del Torino, Urbano Cairo e che aveva portato alla non elezione al primo turno di votazione.