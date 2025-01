Chi è Condé, il nuovo acquisto del Venezia

AFP via Getty Images

Per centrare l’obiettivo salvezza Eusebio Di Francesco ha chiesto dei rinforzi a centrocampo. L’allenatore del Venezia vuole rinforzarsi lì in mezzo e la dirigenza gli ha messo a disposizione un giocatore fisico pescato in Svizzera nello Zurigo.che arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2027.- Centrocampista fisico, dicevamo: 185 cm e il compito di piazzarsi davanti alla difesa per interrompere il gioco avversario.. Cresciuto nella squadra guineana dell’FC Sequence, a 23 anni arriva in Europa: prima Repubblica Ceca (MAS Taborsko, Fastav Zlin e Trinity Zlin) poi arriva allo Zurigo col quale gioca anche nelle competizioni europee. Quasi 100 presenze totali col club svizzero, delle quali 5 in Europa League, 2 nei preliminari di Champions League, 4 in quelli di Europa League e 4 nelle gare d’accesso alla Conference League. Difra ha a disposizione un giocatore d’esperienza internazionale, che sul curriculum ha anche 5 partite con la nazionale guineana.

- Nel corso della sua carriera, ma senza grande successo. Il suo ruolo naturale è lì in mediana, davanti alla difesa; al massimo può essere spostato qualche metro più avanti sulla linea dei centrocampisti.- Ecco le sue prime parole dopo la firma del contratto con il Venezia: “Sono davvero entusiasta di essere qui e desidero esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, al mio agente e a tutta la dirigenza del Venezia per la fiducia che hanno riposto in me.. Ai tifosi voglio dire di continuare a crederci fino alla fine. Sono convinto che restando uniti e continuando a lavorare duro possiamo raggiungere il nostro obiettivo”.