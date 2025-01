Chi è Jean Butez, il nuovo portiere del Como: sfida al titolare Reina

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Nuovo arrivo in casa Como, che intende essere la grande protagonista della finestra di mercato di gennaio 2025.Classe 1995, il francese ha scelto l'Italia e non il Lens, che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri dopo l'accordo con il Rennes per la cessione di Brice Samba (l'affare non è ancora andato in porto). Nonostante la presenza di Reina e Audero, il cui futuro potrebbe essere in un'altra squadra, il Como ha deciso di rinforzare il reparto portieri,

Formatosi nel vivaio del Lille, passato dal Mouscron,Con l'Anversa ha vinto il titolo del 2023, conquistando il premio di miglior portiere del campionato belga (ha mantenuto 27 volte la porta inviolata), e l'anno scorso ha esordito in Champions League.Quest'anno la musica è cambiata, è stato sempre una seconda scelta.contro KMSK Deinze e KV Kortrijk (lo scorso 4 dicembre). Per lui ora è pronta una nuova avventura, in Serie A, dove arriva per fare il titolare.