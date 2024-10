Chi è Jeff Ekhator, l'unica luce del Genoa di Gilardino

Getty

(in gol nella pesante sconfitta contro l’Atalanta per 5-1). Ekhator è solo l’ultimo grande gioiello uscito dalla Primavera del club ligure, nonché l’unico sorriso di questa prima parte di stagione per il Genoa che ha perso 4 delle ultime 5 partite in campionato e si ritrova, già in questo avvio, immischiato nei bassifondi della classifica della Serie A.. Alla sua smania verso il gol, il classe 2006 unisce anche un'ottima tecnica abbinata a tanta corsa a supporto della squadra. Genovese e genoano, Ekhator è una punta in grado di segnare, ma anche di far segnare con una continuità impressionante. Lo dimostrano i 16 gol e i 10 assist confezionati nelle varie categorie nella stagione appena archiviata. Una doppia doppia che l’ha subito proiettato inevitabilmente in orbita prima squadra, dove mister Gilardino lo ha osservato da vicino sin dai primi giorni di preparazione pre-stagionale e che si è ritrovato a concedergli spazio, vista la mancanza di reali alternative a Vitinha e Pinamonti.

. La particolarità di questo ragazzo è che ha disputato tutte le giovanili nel Genoa, dall'età di 8 anni. La società rossoblù, infatti, forma il ragazzo prima nella scuola calcio e, poi, nelle varie categorie giovanili. Nella stagione 2021/2022 il giovane esordisce con l'Under 17, ma Ekhator si fa notare prima nel Genoa Under 18, con il quale vince uno Scudetto, e, poi, nella Primavera. Continuerà a giocare in queste competizioni fino a quando, durante questa stagione, il mister Sgambato decide di chiamarlo con sé per farlo esordire in Primavera 1.. In seguito, arriva l’esordio in Prima Squadra, con i 5’ contro la Reggiana, prima dei 4 vissuti contro l’Inter per il debutto in campionato alla prima giornata. E oggi è arrivato anche la prima rete, con il Genoa che si augura che sia soltanto l’inizio.