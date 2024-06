Chi è Jordan Zirkzee, la carta per sbloccare l'arrivo di Joshua al Milan

Instagram @jordanzirkzee

Fase di stallo., ha già comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola da 40 milioni di euro, ha un accordo di massima sull'ingaggio (4 milioni netti all'anno fino al 2029), ma non ha l'ok del suo agente, Kia Joorabchian, sulle commissioni.Per tali motivi, come riporta Il Corriere della Sera,, in uscita dal Bayer Leverkusen, con il quale non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Ma andiamo a scoprire di che tipo di giocatore si tratta Zirkzee Jr.

. Jordan nasce il 4 luglio a Schiedam, in Olanda. Il giovane centravanti ha anche la nazionalità nigeriana, oltre a quella olandese, viste le origini della sua famiglia.Jordan comincia la carriera sulle orme del fratello maggiore, disputando le sue prime partite con le giovanili degli Spartaan ’20, squadra del sud di Rotterdam, per poi continuare al Feyenoord, che a 7 anni si accorge immediatamente del suo talento. Passano gli anni e le strade con il fratello Joshua si dividono: il più maturo Joshua, classe 2001, si affaccia al calcio professionistico trasferendosi al Bayern Monaco, mentre Jordan prosegue la sua crescita approdando nel 2021 nelle giovanili del Bayer Leverkusen, sempre in Germania.Fra poco più di 10 giorni, a partire dal 1° luglio, sarà ufficialmente svincolato, visto che, insieme al suo agente Kia Joorabchian, non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con le Aspirine.