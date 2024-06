Corsera - Milan-Zirkzee, l'idea di Kia: il fratello Jordan per sbloccare l'affare

Tutto fermo, in atteso di novità. Che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, prima del primo luglio, quando chi vuole pagare la clausola da 40 milioni di euro sarà libero di farlo.ha già comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola, ha un accordo di massima sull'ingaggio (quattro milioni netti all'anno fino al 2029) ma per ora non ha l'ok del suo agente, Kia Joorabchian, sulle commissioni. La richiesta di 15 milioni di euro è stata rispedita al mittente dai rossoneri con una certa irritazione, ma è chiaro che se il Milan vuole arrivare alla fumata bianca deve trovare il modo di risolvere la questione.

Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera l'agente dell'ex punta di Bayern Monaco e Parmafratello di Joshua, in uscita dal Bayer Leverksuen, con il quale non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto.Jordan, punta centrale dell’Under 19 del Bayer Leverkusen, ha avuto una carriera simile a quella del fratello. Cresciuto nello Spartaan '20, ha vissuto un'esperienza nel settore giovanile del Feyenoord, poi nel 2021 l'approdo al Bayer Leverkusen. Con l'under 17, Zirkzee junior ha giocato 14 partite segnando 2 gol, con l'Under 19 ha giocato 44 tra campionato e Youth League, segnando 10 gol in due stagioni.