"Zirkzee non è pronto per il salto in una big, resti al Bologna"

, ex attaccante del Foggia ed ex allenatore dinell'U17 dell'Ajax, parla a TuttoJuve.com. Oggetto dell'intervista, due connazionali di Roy, ora al centro delle voci di mercato:"E' un calciatore meraviglioso, è il calcio in tutte le sue forme. Per la Juventus, secondo me, sarebbe un colpo da Scudetto. In Olanda non mi convinceva più di tanto, invece in Italia è diventato un top. Il vostro è il paese migliore per svilupparsi al 100%, per allenarsi bene a livello fisico e per lavorare al meglio con i migliori professionisti. Calcia la palla come pochi. E' pronto al grande salto, dopo tre anni giocati ai massimi livelli nell'Atalanta".

"Zirkzee, al contrario di Koopmeiners, non è ancora pronto per il grande salto. E' ancora giovane, c'è bisogno di un altro anno a Bologna in cui segnare tanto. Sarebbe importante mettersi alla prova nella stessa squadra ma con un allenatore diverso. Poi penserà a cosa fare"."Sì, penso a Veerman del Psv che è uno dei migliori talenti della scuola olandese e al suo compagno di club Schouten. E' molto sottovalutato, quest'ultimo, ma molto bravo".