Chi è Jovan Kirovski, il responsabile di Milan Futuro voluto da Ibrahimovic

Getty Images

Nato a Escondido, in California, nel 1976, Kirovski è stato un calciatore e Direttore Tecnico dei Los Angeles Galaxy in MLS (Major League Soccer), oltre che il primo calciatore americano a vincere una Uefa Champions League. Ha vinto la MLS Championship come calciatore, collaboratore e come Direttore Tecnico. Jovan Kirovski, nel 1992, viene selezionato per giocare nelle giovanili del Manchester United dove rimane fino al 1996. LIn Germania, con il Dortmund vince la Champions League nella stagione 1996-97. Nella stagione 1998-99 si trasferisce in prestito al Fortuna Köln. Nel 2000 passa allo Sporting CP, in Portogallo; dopo una stagione torna in Inghilterra al Crystal Palace. Nel Regno Unito gioca anche per il Birmingham City, esperienza dopo la quale torna negli Stati Uniti, firmando per i Los Angeles Galaxy. In MLS, Jovan Kirovski intraprende diverse esperienze per fare poi ritorno a Los Angeles, dove con i Galaxy nel 2011 vince la MLS Cup. Kirovski dà l’addio al calcio giocato nel gennaio del 2012, ma rimane all’interno dello staff tecnico dei LA Galaxy come assistant coach

Per i Los Angeles Galaxy, Jovan Kirovski ha seguito ogni aspetto del Club contribuendo allo sviluppo dei talenti all’interno dell’Academy, passando per la Seconda Squadra fino alla Prima Squadra.