Il "DEBITO" CON IL PADRE

Cabal porta così avanti una sorta di "debito" che sente con il padre, che avrebbe potuto sfondare nel mondo del calcio ma ha dovuto rinunciare a tutto per poter crescere al meglio l'allora piccolo Juan. A raccontarlo era stato lo stesso difensore: "Mia madre era incinta e io dormivo nel letto con mio zio in casa", riporta Gianlucadimarzio.com. Una situazione economica non facile: il padre ha dovuto decidere tra il calcio o la famiglia. Non ha potuto esaudire i suoi desideri per il figlio ma "li realizzerò io per lui".