Inter-Lugano: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

è la prima amichevole della preparazione estiva per la squadra di Simone Inzaghi. Un appuntamento fisso dell'estate interista, che conferma i buoni rapporti tra le due società e che dà il via alla stagione nerazzurra, che passerà poi dall'esordio ufficiale in campionato il prossimo 17 agosto a Marassi contro il Genoa. La sfida con la formazione svizzera è prevista per mercoledì 17 luglio a partire dalle 18. Assenti la maggior parte dei giocatori impegnati con le nazionali tra gli Europei e la Copa America, Inzaghi dovrà contare su unacon diversi volti della Primavera, tra i quali dovrebbero trovare spazio anche i nuovi acquisti Josepe Mehdi

Partita: Inter-LuganoData: mercoledì 17 luglio 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30Canale TV: non trasmessaStreaming: non trasmessaInter-Lugano si terrà a porte chiuse presso la Pinetina, ribattezzata da poco Bper Training Center. Per l'occasione,, dunque non sarà possibile seguire in diretta la partita. Gli highlights verranno poi proposti in seguito sui canali ufficiali dei club.INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Vanheusden, Fontanarosa; Aidoo, Akinsamiro, Agoumé, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Correa.