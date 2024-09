Chi è Kevin Martins, il figlio di Oba Oba che ha debuttato nel Monza

Getty Images

Nella gara di Coppa Italia tra Monza e Brescia Alessandro Nesta ha fatto debuttare un figlio d'arte. Da titolare. Nel 3-4-2-1 biancorosso l'esterno destro titolare era. Ha iniziato la partita dal primo minuto ed è rimasto in campo fino alla fine. Esordio assoluto per uno dei migliori talenti del Monza Primavera, da inizio stagione ha già fatto due assist giocando sulla fascia.- Martins junior è un'ala offensiva che può essere schierato anche sulla linea di centrocampo o, all'occorrenza, agire più avanti da seconda punta vicino a un centravanti. Piede destro, fascia possibilmente destra, nato a Milano e con doppio passaporto italiano e nigeriano., l'intuizione di spostarlo sulla fascia è dell'allenatore della Primavera biancorossa Oscar Brevi.

- Martins ha un contratto in scadenza a giugno ma, dopo l'esordio in prima squadra, presto partiranno anche i colloqui per il rinnovo del contratto.. La madre del giocatore del Monza si chiama Zelie Adjo, è una cantante e attrice togolese che dopo tanti anni nel nostro Paese si sente un po' italiana.