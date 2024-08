Getty Images

Archiviato un Europeo a dir poco deludente per l’Italia,sta preparando dei nomi a sorpresa per quanto riguarda i convocati per i prossimi impegni. Un giocatore che potrebbe ricevere la prima chiamata con gli azzurri - nella Nazionale maggiore - è, attaccante del Burnley. Andiamo a scoprire chi è il classe 2004, che sembra più di un’idea per il ct dell’Italia.– Classe 2004 e nato in Connecticut, negli Stati Uniti, Koleosho possiede ben quattro passaporti. All’età di sette anni inizia a giocare a calcio nella squadra locale del Trumbull United, per poi unirsi ai Manhattan Kickers, una squadra di New York. Nel 2016, si trasferisce in Spagna e nel 2020 entra a far parte del settore giovanile dell'. Il debutto con i professionisti avviene il 22 maggio 2022, all’eta di 17 anni. Arriva, poi, la chiamata definiva in prima squadra. Nell’estate 2023, invece, si presenta la Premier League, con ilche acquista il giovane attaccante e lo fa esordire nel campionato inglese.

– Come detto in precedenza, Koleosho possiede quattro passaporti. Sì, perché la madre è canadese, ma di origini italiane, mentre il padre è originario della Nigeria. Con a disposizione anche la possibilità di scegliere gli USA – il giocatore è nato negli Stati Uniti -. Ad oggi, il classe 2004 ha già indossando la maglia dell'Under 19, dell'Under 20 e dell'Under 21.– Vista la situazione di, che ha vissuto un’estate molto movimentata a causa della rottura con la Juve e si è trasferito al Liverpool, Koleosho potrebbe prendere proprio il posto dell’ormai ex bianconero, che non dovrebbe essere convocato per i prossimi impegni.