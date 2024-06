Getty Images

Cresciuto in Grecia, campione in Repubblica Ceca: chi è Laçi, il terzo albanese in assoluto in gol agli Europei

15 minuti fa



Ancora una volta l'Albania è stata rimontata dopo il vantaggio iniziale: prima l'Italia, poi la Croazia, in entrambi i casi con una rete dopo l'altra nel giro di pochi minuti. Solo che gli uomini di Sylvinho in questo caso sono riusciti a pareggiare all'ultimo, mettendo un punto in cascina. Se contro gli Azzurri era stato Bajrami ad aprire subito le marcature, oggi è stato Qazim Laçi a segnare di testa con la complicità di Livakovic.



CHI E' LACI - Laçi, classe 1996, è uno dei giocatori della selezione di Sylvinho che si sono formati in Grecia: lui all'Olympiacos, Mitaj all'AEK Atene, Strakosha al Panionios. Una volta lasciato il Pireo, Laçi, onesto centrocampista centrale, si è affermato in Corsica, all'Ajaccio, che dopo un prestito nel 2017/18 l'ha riscattato e tenuto per cinque anni. Nel 2023 il trasferimento allo Sparta Praga, che da due anni vince il campionato ceco. Si tratta del terzo giocatore dell'Albania a segnare in una rassegna continentale, dopo Bajrami contro l'Italia appunto e dopo Armando Sadiku che nel 2016 ha firmato la prima e finora unica vittoria delle Aquile in questa competizione, contro la Romania. Il primo pareggio, invece, è firmato dal quarto in assoluto Gyasula. Laçi è in forma recentemente: ha segnato quattro reti in totale con l'Albania, ma due di queste sono arrivate nelle ultime tre partite, tutte nel mese di giugno 2024.