AFP via Getty Images

Chi è Magnus Andersen, il centrocampista del Venezia in gol contro la Lazio

un' ora fa



Un inizio di campionato da ricordare per Magnus Kofod Andersen, centrocampista danese classe 1999 che ha firmato con un bel tiro a giro al 3' il vantaggio del Venezia sulla Lazio. Non si tratta di un nuovo acquisto, è nella rosa arancioneroverde dall'estate del 2022.



In sede di presentazione si definiva "un centrocampista tecnico, che fa della precisione nei passaggi brevi e lunghi il proprio punto di forza. Anche perché fisicamente ho ancora molto da lavorare. Mentre Nordsjaelland e Danimarca Under 21 mi hanno temprato per questa categoria". E' cresciuto, prima di approdare nel famoso club danese, nell'Hundested IK, e una volta inserito nei meccanismi del Venezia, prima di stasera, 27 presenze e 4 assist il primo anno (2022/23) e 24 presenze e 2 assist il secondo. Non è quindi abituato al gol, ma l'ha trovato nel momento migliore, all'esordio in Serie A.