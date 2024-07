Chi è Matteo Zurloni: l'arrampicata azzurra sogna in grande

Gara di arrampicata, specialità speed. Un milanese (nato a Segrate) classe 2002 destinato a fare la storia dello sport italiano. Matteo Zurloni è uno dei personaggi più affascinanti della spedizione azzurra a Parigi 2024, nonché uno degli atleti più promettenti. L’arrampicata compare alle Olimpiadi per la seconda volta, dopo aver fatto il suo esordio come sport olimpico a Tokyo. E nel frattempo l’Italia ha sfoggiato un ragazzo davvero competitivo (foto: Coni).Zurloni, a soli 21 anni, è stato campione del mondo nel 2023 nella sua categoria “speed”, dopo aver infranto anche il record europeo. Quando lo vedrete in azione non spaventatevi: è un fulmine, che si arrampica da quando ha cinque anni. Studente al secondo anno di Scienze Motorie, appassionato dei film Marvel e dei romanzi Stephen King, è pronto a scrivere la sua storia a Parigi 2024.

L’arrampicata come detto è una disciplina recente. Ha debuttato ai Giochi nel 2021 e a Parigi prevederà una gara in più, visto che proprio la speed è stata scorporata dalle altre due specialità (lead e boulder) e costituirà un evento a parte. La speed è un evento lampo: i migliori del mondo impiegano meno di cinque secondi per arrampicarsi su una parete alta 15 metri. La gara speed per gli uomini alle Olimpiadi 2024 inizierà il suo programma il 6 agosto con le qualificazioni. La finale è in programma giovedì 8 agosto alle 12.55.