Chi è Mert Gunok, il portiere 35enne che ha salvato la Turchia all'ultimo

6 ore fa



Ultimo minuto di Austria-Turchia, la Nazionale di Vincenzo Montella sta difendendo il 2-1 che vale i quarti di finale di Euro 2024 dagli assalti austriaci: palla dentro l'area per Baumgartner, colpo di testa a prendere in controtempo il portiere ed esultanza che già sale, ma i guantoni di Mert Gunok arrivano sul pallone e lo schiaffeggiano fuori dallo specchio. Una parata strepitosa sia per il gesto tecnico in sé, sia per il momento in cui è arrivata.



CHI E' GUNOK - Il balzo di Gunok sorprende per la carta d'identità: 1 marzo 1989, 35 anni. Gunok è un portiere esperto che gioca nel Besiktas, uno dei club dell'immensa capitale Istanbul. In stagione conta 45 presenze e 17 reti inviolate, per quel che riguarda la Nazionale riesce a tenere la porta nonostante la concorrenza del giovane Bayindir.