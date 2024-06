AFP via Getty Images

Alle 21 atorna in campoche, nella seconda sfida del, affronta la. Big match tra le squadre di, appaiate in testa al girone con 3 punti e reduce dalle vittorie con. Le Furie Rosse hanno schiantato i croati per 3 a 0 mentre gli azzurri, con qualche patema, hanno battuto gli albanesi 2-1.Calcio d'inizio oggi giovedì 20 giugno alle ore 21 a Gelsenkirchen. Italia e Spagna si affrontano per lanella loro storia: i secondi hanno raccoltoSpagna-Italia èè capitato bene sempre nelle ultime

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.De La Fuente.(4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Pellegrini, Frattesi, Chiesa; Scamacca.: Spalletti.: Slavko Vincic (Slovenia).Spagna-Italia sarà trasmessa in diretta tv giovedì 20 giugno alle ore 21 sia suche su. Si potrà seguire il match anche in live streaming sulle app di