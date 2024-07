Chi è Paola Egonu e perché è considerata una star internazionale

AFP via Getty Images

Veneta, nata a Cittadella, con genitori nigeriani e la cittadinanza ricevuta soltanto nel 2014. Paola Egonu è una forza della natura, un prodigio della pallavolo, una delle migliori interpreti di questo sport a livello mondiale. Una ragazza nel pieno della maturità sportiva,mai conquistata.– Paola Egonu è una abituata ad imporsi. In carriera ha già vinto due campionati italiani (eletta MVP in entrambi i casi), cinque Coppe Italia, una Coppa di Turchia, quattro Supercoppe italiane, un mondiale per club (nel 2019, MVP anche qui),, venendo premiata come miglior giocatrice in tutte e tre le occasioni.

- Oro con la Nazionale Under 18 ai Mondiali 2015, poi argento tra le grandi al campionato mondiale 2018, competizione in cui viene eletta miglior opposto. Poi bronzo nel 2019 agli Europei, oro sempre agli Europei 2021 (da MVP anche qui). Portabandiera a Tokyo, dove però l’Italia non è riuscita ad andare a medaglia,, venendo riconosciuta sia come miglior opposto che, seguita dal bronzo al campionato mondiale.- La nostra miglior giocatrice nel 2024 ha bissato l'oro nella Nations League, venendo premiata. Con il CT Velasco ha un feeling speciale ed è consapevole di potersi imporre anche in queste Olimpiadi. Le azzurre sono inserite nel terzo dei tre gironi olimpici:(con cui esordiranno il 28 luglio alle 9). Poi quarti, semifinale ed eventuale finale.