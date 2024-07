GETTY

Olimpiadi: Sinner, Ganna e l'Italvolley. Italia già protagonista nelle quote su Parigi 2024

54 minuti fa

Si avvicina l'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena dal 26 luglio a domenica 11 agosto. La spedizione italiana non si presenta con l'obiettivo di chiudere al primo posto del Medagliere, che sembra una questione tra Stati Uniti e Cina, ma gli azzurri possono provare a migliorare il bottino di Tokyo 2020, quando l'Italia strappò 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi piazzandosi al decimo posto.



I pronostici hanno cominciato a dare qualche indicazione su quale potrebbe essere lo score dell'Italia, che sulla lavagna scommesse viene data vincente del Medagliere a 200.00, quota troppo distante rispetto a quella degli Stati Uniti, proposti vincenti a 1.15. L'avversario da temere per la spedizione a stelle e strisce è la Cina, che comunque è un po' staccata a 4.50, con la Francia padrone di casa che può puntare al podio a 66.00 volte la posta scommessa. Nei pronostici le altre due candidate per il primo posto a Parigi 2024 sono Gran Bretagna e Giappone, entrambe a 75.



In quali discipline potrebbero arrivare gli Ori dell’Italia? Qualche indicazione arriva sempre dalle quote. Jannik Sinner è dato a 4.00 nel singolare di tennis, Jasmine Paolini è in gran forma con le finali al Roland Garros e Wimbledon ma è bancata a 40. L'Italvolley femminile è la squadra da battere a 3.50, la nazionale maschile è proposta a 6.00 dietro solo alla Polonia. Per il ciclismo Filippo Ganna nella cronometro individuale maschile è a 3.20 dietro a Joshua Tarling.