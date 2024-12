Chi è Rodrigo Mora, il nuovo Modric che incanta col Porto

AFP via Getty Images

Viso "pulito" da bambino e apparecchio ai denti,(e 255 giorni) aveva già debuttato in seconda divisione con la squadra B:. Siamo davanti a un talento vero, che dribbla e sterza senza paura giocando sulla trequarti. Da quelle parti lo chiamano "il nuovo Modric" per il modo di giocare e - soprattutto - perché con quel piede destro fa quello che vuole. La mette ovunque, roba che neanche col joystick tra le mani.

- Il primo gol che segna tra i professionisti nel settembre 2024 col Porto B però arriva con l'altro piede: un sinistro preciso dal limite dell'area che si infila all'angolino sulla destra del portiere; segno che anche di sinistro ci sa fare. Rodrigo gioca sulla trequarti ma può essere schierato anche sulla fascia in un tridente offensivo, sia a destra che a sinistra: da una parte arriva sul fondo e la mette dentro, dall'altra rientra e calcia in porta o cerca il filtrante per un compagno. Pochi mesi dopo il suo esordio il Porto l'ha blindato con il primo contratto da professionista, in bacheca ha già messo una Supercoppa di Portogallo vinta contro lo Sporting Lisbona,vinto dall'Italia con una doppietta di Camarda, proprio contro il suo Portogallo (Mora in campo 90').

- Col Portogallo è partito dall'Under 15 fino al debutto in Under 21, l'anno in cui vince la classifica cannonieri a Euro U17 finisce anche nella top 11 del torneo,. Nel 2025 si giocherà in Slovacchia, e occhio a Rodrigo Mora: sarà uno dei giocatori più attesi, perché a 17 anni ha già lasciato tutti a bocca aperta.