Getty Images

Alzi la mano chi si ricorda diin Italia. Pochi, pochissimi. Qualcuno l'ha scoperto dopo il primo gol con il Psv in Champions League contro il Girona, ma il difensore olandese. Classe 2001, i campioni d'Olanda l'hanno studiato nella scorsa stagione quando l'Utrecht l'aveva preso in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo; e hanno deciso di prenderlo per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

- Un regalo impacchettato con tanto di fiocco: sempre titolare tra campionato e Championscon il Sassuolo che ora si starà mangiando le mani: quando in estate l'Utrecht ha deciso di prenderlo a titolo definitivo i neroverdi hanno perso definitivamente il controllo di un giocatore che in più occasioni avrebbe potuto fare comodo in Serie A.- Flamingo è un centrale duttile che può giocare anche da mediano, nei big match dell'Utrech è stato schierato avanzato a centrocampo con tanto di assist e gol contro l'Ajax: sinistro al volo dal limite dell'area.. Proprio quando il debutto in Serie A sembrava dietro l'angolo, il Sassuolo l'ha mandato in prestito al Vitesse e per lui l'Italia è diventata un miraggio. La chance non arriverà più: volo di sola andata per l'Olanda, dove ora è diventato un intoccabile nella difesa del Psv.