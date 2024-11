Getty Images

Scoppia la polemica in Spagna:Infatti, il giocatore che ha effettuato l’assist Flamingo da una rimessa laterale,. L'arbitro Michael Oliver, tuttavia, ha deciso di non indicare né segnalare nulla, senza nemmeno che il VAR potesse intervenire in merito.Dalle immagini, infatti,. La battuta della rimessa laterale ha raggiunto l'area di rigore ed è stato ciò che ha permesso al promettente difensore centrale del PSV di aprire le marcature nella sfida contro il Girona.

Una rete, dunque, che da regolamento (Ricordiamo come si esegue una rimessa laterale.: 1) stare in piedi rivolto verso il terreno di gioco 2)3) lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco) non avrebbe mai dovuta essere valida, perché il calciatore americano ha commesso un fallo di gioco che nessuno degli arbitri ha deciso di sanzionare.

Ma non è l'unico motivo di rammarico per la formazione spagnola: nel corso del finale della prima frazione,. Per Oliver non è rigore e la decisione viene confermata dal check da parte del VAR. Due episodi da recriminare per gli iberici.