Chi è Sagrado, il nuovo acquisto del Venezia

è cresciuto nelle giovanili del Genk per poi trasferirsi all'Euven dove ha concluso il percorso di crescita fino al debutto nel marzo 2023; nella stagione scorsa ha giocato il primo 'vero' campionato da protagonista diventando subito un intoccabile della squadra nonostante un infortunio alla caviglia che l'ha tenuto fuori qualche partita., con la U19 ha giocato anche un tempo contro l'Italia in una gara di qualificazione all'Europeo di categoria.- Il Venezia ha scelto lui per rinforzare la fascia destra per il ritorno in Serie A:, non è escluso però che l'allenatore possa decidere di cambiare modulo provando ad avanzare Sagrado sulla linea dei centrocampisti. Il giocatore si presenta in Italia dopo una stagione da titolare in Belgio con l'Euven: 33 presenze, 2 gol e un assist nel suo campionato d'esordio con la prima squadra.

- Le caratteristiche principali di Sagrado sono, quando parte non lo fermano più e arriva fino in fondo. Più crossatore che tiratore, riesce spesso a mettere il pallone in area di rigore per i compagni e ogni ha anche i tempi d'inserimento per provare a entrare in area. A livello difensivo tiene la posizione e gioca d'anticipo sull'avversario.