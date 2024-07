Quanto ha pagato il Venezia Sagrado

Belga/AFP via Getty Images

Per il ritorno in Serie A il Venezia ha rinforzato la fascia destra con un nuovo acquisto pescato in Belgio:belga che nella scorsa stagione ha totalizzato 33 presenze, 2 gol e un assist con la maglia dell'Euven. Sagrado è un terzino destro giovane e offensivo, chi lo conosce racconta di un ragazzo di prospettiva con un potenziale da sviluppare. Sarà Eusebio Di Francesco a gestire il suo inserimento alla prima stagione in Serie A.- Il contratto in scadenza a giugno 2025 con l'Euven ha permesso al Venezia di prenderlo per una cifra inferiore rispetto alla valutazione che faceva il club belga del giocatore:, quella scorsa, si è subito messo in vetrina diventando la rivelazione del campionato belga.

- Richie Sagrado è cresciuto nelle giovanili del Genk per poi trasferirsi all'Euven dove ha concluso il percorso di crescita fino al debutto nel marzo 2023; nella stagione scorsa ha giocato il primo 'vero' campionato da protagonista diventando subito. Ha una manciata di presenze nelle nazionali Under del Belgio, con la U19 ha giocato anche un tempo contro l'Italia in una gara di qualificazione all'Europeo di categoria.