Chi è Samuel Dahl, il nuovo terzino della Roma

CHI E' SAMUEL DAHL

Samuel Dahl nasce il 4 marzo 2003 a Västerås, nella parte sud-orientale della Svezia e cresce nelle giovanili della squadra locale, prima di passare all'AIK nel 2020, con gioca tra Under-17 e Under-19.

Con il Västerås aveva esordito a 15 anni in seconda divisione svedese, ma il passaggio in pianta stabile tra i "grandi" arriva nel 2022, quando l'Orebro decide di acquistarlo: due stagioni in cui gioca con regolarità (42 presenze totali), prima di essere ceduto al Djurgarden che gli permette di giocare con regolarità nell'Allsvenskan, il massimo campionato svedese, 27 presenze in due campionati (35 complessive contanto coppe nazionali e Conference League).