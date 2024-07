Roma-Soulé, braccio di ferro con la Juventus: prossime 48 ore importanti

vuole fortemente lae i giallorossi sono assolutamente convinti di puntare sul talento argentino: il braccio di ferro con lacontinua ed entra in una fase importante.Nella giornata di oggi è emerso un retroscena che ha dato ulteriore testimonianza di come l'atmosfera si stia surriscaldando e i toni si stiano inasprendo. La "minaccia" da parte del club bianconero di riportare il classe 2003 in Next Gen qualora non accettasse di trasferirsi in Premier League (a fronte di offerte vantaggiose) è un segnale di come lo stallo sulla cessione stia agitando le acque, anche perché l'incasso sarebbe utile per sbloccare le varie trattative aperte.

LA JUVE A SOULE': "VAI IN PREMIER O TORNI IN NEXT GEN". LUI: "VOGLIO SOLO LA ROMA"

La Juventus è stata chiara, altrettanto Soulé fermo sulla propria posizione. E così anche la Roma, che continua a lavorare per accontentare il ragazzo e Daniele De Rossi ma con la volontà di non spingersi troppo oltre nella propria offensiva: si cerca la soluzione per sbloccare l'impasse e i prossimi giorni possono risultare decisivi in questo senso.