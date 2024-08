Chi è Sergio Camello, l'eroe che ha regalato l'oro alla Spagna alle Olimpiadi 2024

AFP via Getty Images

Due squilli di Sergio Camello ha regalato la medaglia d'oro alla Spagna alle Olimpiadi di Parigi. Un altro successo, un altro trionfo.. Un dejà-vu col sorriso in una serata durante la quale è successo di tutto. Mille emozioni al Parco dei Principi di Parigi, dove la Spagna vince 5-3 con la Francia dopo i tempi supplementari.- La doppietta decisiva la segna il 2001 Camello tra il 100' e il 120' minuto. Fino al 2021 Sergio ha giocato nell'Atletico Madrid insieme al fratello Gonzalo, ex terzino destro che oggi ha smesso di giocare a calcio.. Il futuro della Spagna passa (anche) da lui, un bomber che a 20 anni in seconda divisione viaggiava alla media di quasi un gol a partita con la maglia del Mirandés.

- L'Atletico Madrid l'ha sempre girato in prestito senza mai puntarci fino in fondo, nell'estate 2022e oggi il cartellino di Camello vale più del doppio. E' un attaccante centrale che all'occorrenza può fare anche l'esterno a sinistra in un tridente offensivo, nella finale olimpica contro la Francia è entrato nei minuti finali ed è diventato protagonista nei supplementari. L'uomo-copertina di una Spagna che vince ovunque.