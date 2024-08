Redazione Calciomercato

Olimpiadi Parigi 2024, Battocletti d'argento nei 10mila in pista: record nazionale per l'azzurra

Redazione CM

15 minuti fa



Nadia Battocletti non si ferma più. La mezzofondista azzurra fa l'impresa nei 10mila metri in pista delle Olimpiadi di Parigi 2024, con un piazzamento da brivido che vale l'argento per l'Italia. Si tratta della medaglia numero 35 della spedizione tricolore in terra francese.



RECORD ITALIANO - Le Olimpiadi di Battocletti sono una continua ed esponenziale crescita: dopo aver stabilito il primato nazionale nei 5mila in pista nei giorni scorsi, la ventiquattrenne si supera nei 10 mila dove in 30:43.35 stabilisce il nuovo record italiano. Ma la vera conquista è l'argento olimpico, che Nadia conquista in volata, bruciando quasi l'intero plotone e arrendendosi solo allo sprint di Beatrice Chebet, atleta kenyana che vince l'oro. Terzo gradino del podio per l'olandese Sifan Hassan.