Chi è Sergio Massidda, la speranza azzurra nel sollevamento pesi

La grande gioia è arrivata ad aprile, con il pass olimpico staccato nella prova di Sollevamento Pesi categoria -61 kg. Sergio Massidda ha beneficiato dei risultati maturati nella tappa di Phuket (Thailandia) della World Cup 2024 - in cui è iscritto nella categoria -67 kg - per quella che è la sua categoria di peso abituale. Ha chiuso così chiuso al terzo posto la "Road to Paris", ovvero il ranking di qualificazione olimpica, venendo scavalcato proprio all'ultimo da Morris. Una soddisfazione enorme per il 2002 sardo, che a 22 anni ora sogna in grande alla sua prima Olimpiade (foto: Coni).

Sergio Massidda era un atleta molto considerato già a livello giovanile. Ha conquistato con la nazionale italiana giovanile la medaglia d'oro ai campionati mondiali youth 2019 e la medaglia d'oro ai campionati europei junior/U23 nel 2021 e 2022. A livello assoluto ha invece prima raggiunto la quarta posizione ai campionati mondiali 2022 e poi nel 2023 ha conquistato la medaglia d'argento nel totale ai campionati europei (oltre a oro nello slancio, argento nello strappo -61kg) seguita dall'argento nel totale ai campionati mondiali (più l'argento nello strappo -61kg).

, ma la svolta è arrivata un anno più tardi, quando ha conosciuto per la prima volta Sebastiano Corbu, attuale direttore tecnico della Nazionale e sardo proprio come lui. Il sodalizio tra i due si è rivelato una scommessa vincente e lo ha condotto a battere tutti i record nella propria categoria di peso, e a conquistare come detto un argento mondiale ed uno continentale. Per scaricarsi utilizza la musica, dal rap passando per il reggaeton, e ha una passione viscerale per la carbonara.Massidda all’Olimpiade sarà in gara mercoledì 7 agosto alle ore 15, nella sua categoria -61kg. A Parigi 2024 per stupire tutti.