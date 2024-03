Chi è Yannick Bright, l'italiano che gioca nell'Inter Miami di Messi

Tra gli italiani che giocano in MLS ce n'è uno che ogni giorno, in allenamento, si ritrova a marcare Leo Messi.che l'ha scelto come quindicesima scelta del draft: gli osservatori del club americano l'avevano visto nei New Hampshire Wildcats, una squadra universitaria con la quale Bright si era messo in vetrina entrando a fine stagione nel top team del campionato americano.- Nel passato di Yannick anche qualche provino con Milan, Inter e Atalanta andati non benissimo, tanto da finire in Serie D nell'Arconatese dove gioca una ventina di partite.. Con l'Inter Miami ha firmato un contratto fino a dicembre 2024 con opzione di altri tre anni in favore del club.- Prima di siglare l'accordo Bright era stato aggregato alla squadra nel pre campionato, per testare le qualità del ragazzo che. Ha giocato le amichevoli contro Newell's Old Boys, Hong Kong e i giapponesi del Vissel Kobe; Yannick era l'osservato speciale della preseason, a bordo campo l'allenatore Javier Morales annuiva: "Ok, prendiamolo". Andata.- "Sono entusiasta di firmare ufficialmente per questo grande club - sono state le prime parole di Yannick Bright dopo aver firmato con l'Inter Miami -in un ambiente fantastico dove ci sono tantissimi giocatori importanti dai quali poter imparare. Non vedo l’ora di dare il massimo per l’Inter Miami e di crescere con questa società".