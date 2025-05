Tra i tanti nomi già accostati alle squadre italiane per il prossimo mercato, il più esotico è certamente quello di, numero 10 dele identificato come primo rinforzo per il prossimo Como che potrebbe bruciare una forte concorrenza, fatta anche di. Idolo del Riazor, quella che sta portando a termine è la stagione della sua. Nonostante la grande decaduta del calcio spagnolo non stia lottando per le zone alte della classifica – è 12esima, a metà classifica ma da neopromossa – il talentino nato nelle Canarie e consacratosi in Galizia ha attirato su di sé l’attenzione di mezza Europa. D’altronde stiamo parlando di un giocatore elettrico, giovane (ha 22 anni) e con unanon impossibile: tutte caratteristiche che ne fanno undopo essere stato uno mancato di quella di gennaio quando, nonostante tantissime offerte, decise di restare al Depor. Tra qualche settimana però cambierà tutto.

Yeremay nasce nel 2002 a, dove comincia anche a giocare. A 8 anni, nel 2010, entra nell’Academy della squadra della sua città dopo essersi messo in mostra nei campetti cittadini.– soprannome che però lui stesso ha detto più volte di detestare – è un talento come ne nascono pochi e quindi di lui si accorgono presto in tanti. Nel 2015 lo prende il. Viene scoperto da, osservatore dei madrileni per la zona delle Canarie, talent scout anche di, che lui stesso portò al Real Madrid. Fa la stessa strada dell’attuale giocatore del Como e, a 13 anni, arriva a. Passa dall’Infantil A al Cadete B, aè lui la stella, nessuno dà le stesse sensazioni che dà lui palla al piede. Gioca anche con Theoma si sente sminuito, poco valorizzato, vuole confrontarsi già con i migliori. Albert, l’allora direttore della cantera del, capisce che il ragazzo è scontento, che preferirebbe un progetto più centrato su di lui, che gli permettesse di iniziare subito a giocare coi grandi. Bussa quindi alla sua porta, lo strappa al Real dopo solo due anni di militanza e lo porta in Galizia. Dopo un rapido passaggio nelle giovanili, impreziosito dae dalla vittoria del titolo nazionale battendo anche il Barcellona di Gavi,In questo periodo viene anche allenato da Juan Carlos, uno che di 10 e di Depor ne sa. Inizia ad affacciarsi timidamente al Deportivo U19 e quindi alla prima squadra. Nel dicembre 2021 bagna l’esordio in prima squadra e in Coppa del Re con goal e assist.

L’annata 2023/24 è quella in cui entra a tutti gli effetti in prima squadra e inizia a giocare regolarmente per i galiziani. E i risultati arrivano subito: entra in ben. Con la promozione e il passaggio in Segunda, il livello delle gare aumenta e anche il suo impatto nelle sorti della squadra. Quest’anno la sua esplosione. Ha messo a segnoI biancoazzurri hanno raggiunto una tranquilla salvezza e si sono piazzati al dodicesimo posto, a metà classifica. I tifosi vedono in lui l’uomo capace di riportarli finalmente in Liga ma tra loro e questo sogno potrebbe mettersi di traverso il. Il giocatore ha un contratto in essere col club fino al 2030, di recente rinnovato e adeguato dal punto di vista dell'ingaggio e dellaA gennaio il Deportivo è riuscito a resistere alle avances, in estate sarà molto più complicato.

Yeremay Hernandez viene da, barrio noto per non essere uno dei più ospitali della città canaria. La sua è statacon diverse vicissitudini per la sua famiglia composta da lui e altri sei fratelli. Nato nelle stesse terre di, i due non si sono mai trovati a giocare insieme ma, una volta, si sono affrontati. Si trattava di una partita di un campionato territoriale riservato agli under 16:Vinse la prima ma tutti gli occhi si posarono su quello che sarebbe diventato poi il pilastro del Barcellona. È, ha un fisico tutt’altro che statuario – è alto– e che un po’ cozza con le caratteristiche dei giocatori attuali, dominanti dal punto di vista fisico, veri e propri colossi che combattono in mezzo al campo. Yeremay invece è, figlio di un calcio ormai quasi passato di moda come quello che si gioca per le strade della città, quello che aguzzanato e dagli alti volumi, per lunga parte della stagione ha fatto notizia per essere in cima a questa speciale classifica, mettendosi dietro anche specialisti di questo fondamentale come. Ha una media die una venerazione da sempre per. Di lui un’altra leggenda del club comedice: “È un giocatore diverso dagli altri, uno che non ha paura di niente, verticale... mi piace molto". Al Depor ne parlano come di un giocatore speciale, determinante, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Prima di tante altre, su di lui ci era arrivato ilche lo aveva già attenzionato qualche anno fa quando, promosso in Serie A, cercava rinforzi buoni per il massimo campionato. Oggi la lista è infinita. Sulle sue tracce ci sonoin patria,che, soprattutto a gennaio, aveva provato a prenderlo e girarlo in prestito allo, missione fallita. Piaceva ade piace ancora alche lo aveva messo nella lunga lista dei sostituti di, una lista che di certo non hanno buttato a Castelvolturno e che potrebbe tornare utile in estate. A gennaio ci aveva provato concretamente poi ilche spesso e bene ha pescato in Spagna. Il giocatore piace molto ama piace anche alla Juventus. I bianconeri non avranno più in rosa Franciscoche un po’ lo ricorda e vorrebbero fare questo switch tutto in salsa iberica. A differenza del portoghese che dribbla tanto come lui,che non si perde in tanti tocchi, che gira meno al largo. Come riportato da Sky Sport, al momento, la squadra che più lo sta corteggiando è propria quella lariana. Per convincere Cesc a restare infattie, pagando i 35 milioni, farne il fiore all'occhiello della prossima campagna estiva.

Quando a gennaio era stato per qualche settimana al centro delle trattative, Yeremay aveva fatto intendere chePoi, a poche ore dal gong finale, club e giocatore avevano diffuso un comunicato nel quale esponevano la loro decisione di restare insieme. “Nonostante tutte le offerte ricevute dal calciatore durante il mercato in corso,Questo è un gesto che rafforza l'impegno reciproco nel progetto a lungo termine del Club”, si leggeva. Erano state settimane complicate per il giocatore sballottolato dai rumours a destra e a manca. "Ho cercato di prenderla nel miglior modo possibile. È stata una novità per me.Molte volte non vuoi guardare a queste cose ma ti arrivano da tutte le parti. La cosa positiva è chee mi hanno aiutato. Ora sto molto meglio, più calmo e concentrato al 100% sul Deportivo.Ho 22 anni e molte volte ci facciamo venire strane idee in testa... ", aveva confessato a bocce ferme. Una dichiarazione d’amore per se stesso e per la propria squadra. Sei mesi dopo però la situazione è destinata a riproporsi con cifre ritoccate in alto e trattative ancora più serrate. E stavolta la sensazione è che, dopo 7 anni a La Coruña nei quali è cresciuto come giocatore e soprattutto come uomo, passando da giovane di belle speranze a professionista affermato,