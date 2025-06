Il Milan sonda Kean: la posizione della Fiorentina su eventuali contropartite e cosa può succedere

A Firenze non suona un allarme, ma un piccolo campanello sì. Quel campanello ha il nome diinciso sopra, e allora è normale che in casa viola qualcuno abbia drizzato le antenne. Già, perché nelle ultime ore da Milano è partito un primo, seppur timido, sondaggio per l'attaccante classe 2000. Una richiesta di informazioni dal Milan e da Massimiliano Allegri, da sempre grande estimatore del bomber ex Juventus e PSG tra le altre, che ha lanciato nel suo periodo bianconero.E allora? Allora la Fiorentina prende atto, osserva, ma non si scompone. Perché l’intenzione del club è chiarissima: vuole tenere Kean con sé anche nella prossima stagione. E in via di Ripoli non c'è nessuna necessità di privarsene. L’idea della dirigenza viola è quella di continuare il progetto tecnico costruito attorno a lui, consolidare quanto fatto in questa stagione e, possibilmente, rilanciare. In altre parole:. In questo momento, a rafforzare la posizione viola c’è il fatto che Kean ad oggiChi lo conosce racconta di un Kean estremamente grato. Firenze lo ha rilanciato, Firenze lo ha aspettato, Firenze lo ha rimesso al centro del gioco e dei riflettori. Non è un dettaglio da poco.

In tutto questo però, resta ovviamente quellavalida dall’1 al 15 luglio. Una finestra che costringe la Fiorentina a tenere alta l’attenzione. Basta un accordo con il giocatore e un bonifico secco e il club viola non avrebbe nessuna voce in capitolo. Il Milan, dunque, ci sta pensando? Quella della clausola è una pista difficilmente percorribile se non per club con ingenti disponibilità economiche (e in questo senso la società toscana dovrà guardarsi dalla Premier League e dell'Arabia). La Fiorentina però non ha alcuna intenzione di fare sconti e non vede di buon occhio l'inserimento di contropartite tecniche come potrebbe essere, che secondo Sportmediaset il Milan sta pensando di inserire. A Firenze, insomma, servirà di più di un semplice sondaggio per aprire certe porte.