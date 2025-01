Chi gioca, chi no: Lookman, Calhanoglu, Mosquera, Buongiorno, Strefezza, Walker

Calciomercato/Getty

I casi più intricati e controversi dellaTra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 31 gennaio alle ore 20.45 con Parma-Lecce e si chiude lunedì 3 febbraio con Cagliari-Lazio.– Il ko di Tengstedt gli apre le porte dell’attacco dell’Hellas. Il colombiano favorito per affiancare Sarr nel match contro il Monza.– Fabregas continua a fidarsi di lui, nonostante i tanti arrivi davanti. Strefezza però favorito per partire titolare anche a Bologna. Con lui Paz e Fadera sicuri del posto.

– In fortissimo dubbio per il derby. Il turco ci proverà fino all’ultimo, ma ad oggi è da considerarsi out. Al massimo recupera per la panchina. Al suo posto più Zielinski che Asllani.– Attenzione all’inglese ex City, che nel derby potrebbe subito trovare spazio. Conceicao è infatti intenzionato a schierarlo titolare a destra.– Va verso la convocazione il difensore del Napoli. Si allena già in gruppo da una settimana e sta recuperando il tono muscolare. Magari contro la Roma può fare uno spezzone finale. Sta rientrando, buone notizie per i fantallenatori.

– In Champions ha giocato 90 minuti, ma anche in campionato il posto da titolare è suo. Contro il Como l’attaccante classe 2004 partirà dal 1’.– È recuperato l’attaccante del Parma, ma rischia di partire dalla panchina. Djuric ancora preferito da Pecchia nel ruolo di prima punta.– Sicuramente out e sicuramente per almeno tre settimane. Brutta perdita per l’Atalanta. Samardzic destinato a prendere il posto del nigeriano.– Rischia una nuova esclusione anche con l’Empoli Dusan Vlahovic. Ormai totalmente sceso nelle gerarchie di Motta, in Champions League non ha sfruttato l’occasione. Ballotaggio aperto con Nico Gonzalez.

– Assenza quasi scontata per il terzino della Lazio, che punta a rientrare nella prossima giornata. Forfait al 99% anche a Cagliari per lui, che prosegue il suo programma di recupero.