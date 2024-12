Chi gioca, chi no: Nico Gonzalez, Barella, Dia, Ruggeri, Miranda, Lovric

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì alle 20.45 con Verona-Milan e si chiude lunedì sera con Inter-Como.- Il primo sta nettamente meglio e può esserci a Torino. Il secondo si allena in gruppo e sarà titolare a sinistra. Su Ndoye invece saranno fatte valutazioni all’ultimo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sempre out invece Orsolini.

- Rientrato in Coppa Italia con tanto di gol e assist. Aveva fatto anche qualche minuto con il Venezia. Probabile che anche a Monza inizi in panchina per poi essere inserito nella ripresa. Minutaggio in crescita.- Ha saltato il match di Coppa Italia, per un fastidio che già ne aveva messo in dubbio la presenza a Como. Ranieri punta ad averlo contro il Parma, ma verrà schierato solo se al meglio. La Roma spera di averlo, così come il suo allenatore.- Out e a riposo in Coppa Italia, ma anche contro il Como potrebbe essere risparmiato. Non è al meglio per una contrattura all’adduttore. Inzaghi non lo rischierà se non sarà al 100%. Quindi ad oggi ci sono comunque poche chances di vederlo anche solo in panchina contro i lariani.

- Sta bene, sta meglio e contro il Lecce ci sarà. Baroni lo schiererà nella solita posizione alle spalle di Castellanos. Il senegalese ad oggi è quindi in vantaggio su Pedro per partire dal 1’.- Sarà il grande assente nel prossimo mese. Conte e il Napoli hanno perso una colonna ed è probabile che contro il Genoa giochi Juan Jesus al suo posto. A gennaio gli Azzurri agiranno sicuramente sul mercato.- Risparmiato in Coppa Italia, perché il trauma subito nello scorso turno contro il Cagliari non è smaltito. Contro l’Empoli può esserci, visto che le condizioni sembrano in miglioramento. Da schierare con una riserva per coprirsi.

- Gli esami hanno escluso lesioni, ha saltato la gara di Coppa Italia contro l’Inter, ma rimane in dubbio anche per la trasferta di lunedì a Firenze. Probabile non venga rischiato.