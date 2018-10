Make it happen England! I’ll be happy on a fiver. Plus a bigger amount needs a bigger head... https://t.co/JjuSEiwTBG pic.twitter.com/0puk94xyRO — Kyle Walker (@kylewalker2) 16 ottobre 2018

lanei giorni scorsi ha chiesto ai sudditi di Sua Maestà cche sta per essere lanciata. L'innovazione sta nel fatto che saranno super resistenti e in materiali polimerici: seguiranno lo stesso iter quelle da 5, 10 e 20 £, tutte prodotte in Italia.Ciò che sbalordisce e che, autore di un gran gol contro la Svezia nei: i tredicimila votanti lo vorrebberoAl momento Maguire è i, in perfetto abbigliamento British). Uno dei compagni di nazionale di Maguire, Kyle Walker, ha deciso di regalarsi un taglio più basso, da 5 £, postando una foto su Twitter.