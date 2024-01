Chiesa a CM: 'Il primo rigore per l'Inter è netto. Demme-Tchaouna l'ho vista così'

Continua anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 20ª giornata di Serie A.



Napoli-Salernitana 2-1

Marinelli (Var: Di Bello) 5,5

"Corretto assegnare il rigore a Simeone, ho qualche dubbio sul contatto Demme-Tchaouna che mi sembrava fallo".



Genoa-Torino 0-0

Giuia (Var: La Penna) 6,5

"Forse è stato troppo duro con Buongiorno, in generale è stata una buona direzione".



Verona-Empoli 2-1

Doveri (Var: Di Paolo) 5,5

"Gara molto ostica, arbitraggio sottotono con troppi gialli per il suo livello".



Monza-Inter 1-5

Rapuano (Auireliano) 6,5

"Il primo rigore è netto, Var attivo anche sui millimetri di fuorigioco di Pessina".



Lazio-Lecce 1-0

Ferrieri Caputi (Var: Chiffi) 7

"Brava Maria Sole, sempre più convincente. Finalmente qualcuno che controlla le rimesse laterali".



Cagliari-Bologna 2-1

Manganiello (Var: Valeri) 5,5

"Ondivago, manca qualche giallo ai giocatori rossoblù".



Fiorentina-Udinese 2-2

Pairetto (Var: Irrati) 5

"Aiutato ancora dal Var, il mani di Ferreira era visibile anche da lontano. Ammonisce Ranieri che non meritava il giallo".



Milan-Roma 3-1

Guida (Var: Mazzoleni) 7

"Considerando la difficoltà della gara ha fatto un'altra grande prestazione, al momento sembra l'arbitro più in forma".



Atalanta-Fiorentina 5-0

Prontera (Var: Irrati) 6,5

"Ok la decisione sull'episodio con Holm protagonista, perde il fallo di Djimsiti su Cheddira ma nel complesso direi che è andato bene".



Juventus-Sassuolo 3-0

Piccinini (Var: Di Paolo)

"Gara tranquilla, senza episodi degni di cronaca".