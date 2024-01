Monza-Inter, la MOVIOLA LIVE: Colpani subito ammonito. Mani di Gagliardini, rigore col Var

La sfida dello U-Power Stadium tra Monza e Inter, in scena alle 20.45, è l'ultimo incontro del sabato della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Dopo le ampie polemiche per Inter-Verona e lo sfogo dei vertici Aia fra cui il desginatore Gianluca Rocchi, c'è grande attenzione su questa gara. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com.



LA DESIGNAZIONE

Monza – Inter sabato ore 20.45

Rapuano

Peretti – Dei Giudici

Iv: Volpi

Var: Aureliano

Avar: Mazzoleni



PRIMO TEMPO

5' - Colpani e Bastoni contendo una palla vagante a metà campo con il difensore dell'Inter che anticipa il centrocampista del Monza che lo colpisce. Classico episodio codificato e giusto il cartellino giallo.

11' RIGORE PER L'INTER - Tiro di Lautaro diretto verso la porta e colpo di braccio con braccio largo di Gagliardini. Rapuano non dà il rigore, ma viene richiamato dal Var con l'On Field Review e al primo replay cambia idea e concede il rigore!

14' GOL - Regolare il raddoppio di Lautaro Martinez. Sia Dimarco che lo stesso attaccante argentino sono in posizione regolare nel momento della partenza del pallone.

18' - Giusto il fuorigioco fischiato a Dimarco che si era trovato solo davanti a Sorrentino e aveva poi sprecato tutto sbagliando l'assist per Thuram.